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Siu-Wai Ng nommée partner - head of product chez Eurazeo
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 08:38

Eurazeo fait part de la nomination de Siu-Wai Ng en tant que partner - head of product au sein de l'équipe investor relations. Basée à Londres, elle sera rattachée à Mathieu Teisseire, managing partner and global head of investor relations, et rejoindra le management committee.

Dans ses nouvelles fonctions, Siu-Wai Ng dirigera l'équipe produit, jouant un rôle central de coordination entre les différentes stratégies d'investissement, les attentes des investisseurs et le positionnement de marché.

Elle pilotera la prochaine phase de développement de la plateforme produits d'Eurazeo, en traduisant son positionnement actuel en feuille de route à moyen et long terme, alignée avec l'évolution des dynamiques de marché.

Siu-Wai Ng apporte plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs, la stratégie produit et les relations investisseurs au sein de grandes plateformes mondiales de gestion d'actifs, notamment chez RBC BlueBay Asset Management pendant plus de 10 ans.

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