SiTime lance une nouvelle puce destinée aux gadgets portables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

SiTime

SITM.O a présenté mercredi une nouvelle puce destinée à l'aider à pénétrer un marché de 4 milliards de dollars et à trouver des clients dans le domaine des appareils électroniques portables.

La petite société de puces basée à Santa Clara, en Californie, qui a réalisé un peu plus de 200 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, est l'une des rares à se concentrer spécifiquement sur ce que l'on appelle les puces de chronométrage.

Le rôle de ces puces est de synchroniser toutes les autres puces d'un appareil électronique complexe, à l'instar d'un chef d'orchestre. SiTime ne divulgue pas ses clients, les analystes ont trouvé ses puces dans les pièces détachées des iPhones d'Apple AAPL.O et dans certains commutateurs de réseau de Nvidia NVDA.O .

La puce est baptisée "Titan", en partie en raison du fait qu'elle réduit un composant qui avait auparavant la taille d'un grain de riz à la taille d'une tête d'épingle. Elle remplace les technologies antérieures basées sur des cristaux de quartz par un dispositif à base de silicium, ce qui, selon SiTime, la rendra moins fragile que les technologies plus anciennes.

"Il s'agit d'un dispositif très robuste, à très faible consommation d'énergie et de très petite taille", a déclaré Rajesh Vashist, directeur général de SiTime, lors d'une interview accordée à Reuters.

Bob O'Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research, a déclaré que la puce Titan pourrait être utilisée dans des appareils tels que des écouteurs sans fil, des lunettes intelligentes et d'autres gadgets pour lesquels la taille et la durée de vie de la batterie sont d'une importance capitale pour les ingénieurs.

"Ce sont toutes des choses qui consomment déjà de l'énergie, mais si vous en consommez un peu moins, cela fait partie de la tendance générale à la miniaturisation", a déclaré Bob O'Donnell à Reuters. "C'est l'un de ces ingrédients de base - il est tout en bas, et vous ne le verrez jamais dans le plat, mais il fait partie de ce qui permet à tout cela de fonctionner."