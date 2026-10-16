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SITE Centers bondit ; annonce un dividende exceptionnel et le retrait de la cote
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 18:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'action de SITE Centers Corp. SITC.N a progressé de 16 % à 3,50 dollars après avoir atteint un plus haut intrajournalier de 3,65 dollars, son plus haut niveau depuis près de quatre mois, et s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 1er octobre 2024

** Le propriétaire et gestionnaire de centres commerciaux en plein air a annoncé jeudi en fin de journée la vente de ses participations dans la coentreprise Dividend Trust Portfolio pour environ 32,4 millions de dollars

** SITE a également annoncé une distribution exceptionnelle en espèces de 3 dollars par action, payable le 5 novembre aux actionnaires inscrits au 27 octobre

** La Bourse de New York (NYSE) a informé SITE que les actions ordinaires seraient négociées avec des « due bills » (titres de créance) représentant une cession du droit de percevoir le dividende exceptionnel, à compter de la date d’enregistrement du 27 octobre jusqu’à la clôture des marchés le 5 novembre

** SITE a également annoncé qu’elle prévoyait que cette distribution ferait baisser le cours de l’action et la capitalisation boursière à des niveaux proches de ceux qui entraîneraient une radiation d’office de la cote du NYSE et qu’elle procéderait donc à une radiation volontaire, qui devrait avoir lieu avant l’ouverture des marchés le 4 décembre

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