Sirius XM fait appel à Zac Coughlin, directeur financier de PVH

Zac Coughlin, directeur financier de PVH PVH.N

, société mère de Tommy Hilfiger et Calvin Klein , quittera son poste à la fin de l'année pour rejoindre la société de divertissement audio Sirius XM SIRI.O , ont annoncé les deux sociétés dans des déclarations séparées mardi .

Zac Coughlin remplacera Tom Barry à Sirius XM en tant que directeur financier à partir du début de l'année prochaine. Barry a occupé ce poste pendant deux ans.

Chez PVH, Melissa Stone, vétérane de l'entreprise, assumera le rôle de directrice financière par intérim pendant que l'entrepriserecherche un chef permanent.

Avant PVH, Zac Coughlin a été directeur financier et directeur de l'exploitation chez DFS, une filiale de LVMH

LVMH.PA , et directeur financier de Converse, une unité de Nike

NKE.N . Il a également passé plus de dix ans à la direction financière de Ford Motor Company.

PVH, qui a publié ses résultats du deuxième trimestre en août, a également réaffirmé ses prévisions pour le troisième trimestre et pour l'année en cours.