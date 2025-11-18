 Aller au contenu principal
CAC 40
7 960,34
-1,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sirius XM fait appel à Zac Coughlin, directeur financier de PVH
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute au paragraphe 1 que Zac Coughlin rejoint SiriusXM, détails et contexte au paragraphe 4)

Zac Coughlin, directeur financier de PVH PVH.N

, société mère de Tommy Hilfiger et Calvin Klein , quittera son poste à la fin de l'année pour rejoindre la société de divertissement audio Sirius XM SIRI.O , ont annoncé les deux sociétés dans des déclarations séparées mardi .

Zac Coughlin remplacera Tom Barry à Sirius XM en tant que directeur financier à partir du début de l'année prochaine. Barry a occupé ce poste pendant deux ans.

Chez PVH, Melissa Stone, vétérane de l'entreprise, assumera le rôle de directrice financière par intérim pendant que l'entrepriserecherche un chef permanent.

Avant PVH, Zac Coughlin a été directeur financier et directeur de l'exploitation chez DFS, une filiale de LVMH

LVMH.PA , et directeur financier de Converse, une unité de Nike

NKE.N . Il a également passé plus de dix ans à la direction financière de Ford Motor Company.

PVH, qui a publié ses résultats du deuxième trimestre en août, a également réaffirmé ses prévisions pour le troisième trimestre et pour l'année en cours.

Valeurs associées

LVMH
610,3000 EUR Euronext Paris -2,20%
NIKE -B-
61,935 USD NYSE -1,54%
PVH
74,565 USD NYSE -2,00%
SIRIUSXM HOLD
20,6300 USD NASDAQ -2,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

