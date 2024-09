SIRIUS MEDIA : SIRUS MEDIA : Réorganisation des activités du Groupe

Communiqué de Presse

Paris, 23 septembre 2024 à 18h30

SIRIUS MEDIA

Réorganisation des activités du Groupe

Remaniement de la gouvernance

Restructuration de la dette

Paris (France), le 23 septembre 2024 – 18h30 - SIRIUS MEDIA Group (FR0010812230 - ALSRS), annonce une réorganisation stratégique de sa gouvernance et de ses activités. Cette décision a pour principaux objectifs d'accélérer le déploiement en France et à l'international du catalogue de Sirius Media production, d'améliorer sa rentabilité et de travailler sur le désendettement du Groupe.

Réorganisation stratégique

Le lancement de "Zak et Wowo, la légende de Lendarys" en juillet dernier était l'évènement de l'été du Groupe. Après des avant-premières réussies, le film n'a pas atteint, en France, les objectifs fixés en termes de box-office et de ventes. Cependant, le Groupe demeure convaincu du potentiel de cette production et va accélérer la distribution de son film d'animation à l'international.

Fort de ce constat, le Conseil d'Administration de Sirius Media a décidé de procéder à une réorganisation stratégique du Groupe et de ses activités. Celle-ci vise à renforcer la compétitivité et l'efficacité des activités, en capitalisant sur son catalogue tout en ajustant son approche marketing afin d'accroître la commercialisation de ses productions.

A cet effet, M. Paul Amsellem a pris la direction de Sirius Media Production (ex-PM SA), en tant que Président-Directeur Général, suite à la démission de M. Gilles Aupin de ses mandats de direction au sein des filiales du Groupe ainsi que de son mandat d'administrateur de Sirius Media. De plus, M. Robert Koople, actionnaire historique de Sirius Media, a rejoint le conseil d'administration de Sirius Media Production, en tant qu'administrateur.

Cette nouvelle gouvernance travaille actuellement sur la restructuration de la dette du Groupe et de ses filiales, et a lancé, en parallèle, un plan d'optimisation des coûts afin d'abaisser son point mort et améliorer, à terme, sa rentabilité.

Redéploiement des activités

Une évaluation complète du portefeuille de projets actuels a été initiée pour recentrer les efforts du Groupe sur des productions à fort potentiel commercial et créatif. Pour accompagner ce redéploiement, le Groupe a fait appel à un partenaire pour assurer la distribution de son catalogue de films et séries en France et à l'international.

A travers l'ensemble de ces mesures, Sirius Media affiche sa volonté de repositionner le Groupe sur une trajectoire de développement durable.

