SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Signature d'un partenariat média avec le Groupe Canal+ et déploiement du film en Amérique du Sud

Communiqué de Presse

Paris, 30 mai 2024 à 18h30

SIRIUS MEDIA

Signature d'un partenariat média avec le Groupe Canal+

Déploiement du film en Amérique du Sud

Paris (France), le 30 mai 2024 – 18h30 - SIRIUS MEDIA Group (FR0010812230 - ALSRS) annonce la signature d'un partenariat média avec les chaines du groupe Canal+ qui assurera la promotion de son film « Zak et Wowo, La légende de Lendarys » auprès du grand public.

Mise en lumière du film sur les chaines C8, CNEWS, CStar et Canal+

A compter du 21 juin et pendant une semaine, le film d'animation de Sirius Media sera mis en avant dans la rubrique cinéma des émissions « La sélection C8 », « La sélection CNEWS » et « Top Actus CStar » . Ces émissions sont diffusées plusieurs fois par semaine et sont également disponibles en replay sur le site canalplus.com. Cette promotion, une semaine avant la sortie officielle, permettra d'installer le film dans les évènements à ne pas manquer auprès du public de C8, CNEWS et CStar.

De plus, une promotion digitale est également programmée auprès des abonnés Canal + sur l'application et le site canalplus.com via un jeu concours permettant de gagner des places pour l'avant-première au Grand Rex. Un post de la bande annonce du film et une opération jeu-concours seront diffusés sur les réseaux sociaux de C8 : Instagram (309K abonnés), X (905K abonnés) et Facebook (2,6M d'abonnés).

Afin de renforcer la notoriété du film auprès des enfants, le Groupe a prévu en complément de cette promotion, une campagne de publicité sur les chaines Canal+ Kids et Teletoon+ qui se déroulera du 1 er au 21 juillet. Cette campagne totalisera plus de 660 passages et devrait permettre de toucher le jeune public de ces deux chaines en plein cœur du lancement du film.

Lancement du film dans 3 nouveaux pays d'Amérique latine

Depuis la sortie du film « Zak et Wowo, La légende de Lendarys » au Mexique en avril dernier, le Groupe a signé de nouveaux accords de distribution avec des pays d'Amérique du Sud. Ainsi, le film sortira au Venezuela et en Bolivie le 18 juillet 2024 puis en Uruguay le 3 octobre 2024.

Poursuite de la tournée en France : avant-première à Lyon le 19 juin

Après Lille, Sirius Media poursuit sa tournée des avant-premières en France avec une projection prévue à Lyon le 19 juin prochain. Pour rappel, cette tournée se clôturera par une avant-première du film à Paris au Grand Rex le 30 juin 2024 avant la sortie nationale le 3 juillet 2024.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr