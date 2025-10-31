SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Résultats semestriels 2025

Communiqué de Presse

Paris, 31 octobre 2025 à 18h

SIRIUS MEDIA

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, publie ses résultats semestriels 2025.

(en milliers d'euros) 30/06/2025

6 mois 30/06/2024

6 mois Chiffre d'affaires 162 205 Productions et développements 766 5 991 Subventions d'exploitation 1 0 267 Produits d'exploitation 928 6 463 Achats (15) (4 542) Marge brute 913 1 921 Produits d'exploitation 0 33 Autres achats et charges externes (1 147) (2 167) Frais de personnel (539) (826) Impôts et taxes (14) (46) EBE (787) (1 085) Dotations aux amortissements et aux provisions (4 459) (5 183) Autres produits et charges d'exploitation 29 (347) Résultat d'exploitation (5 218) (6 615) Résultat financier (27 742) (633) Résultat exceptionnel 34 642 (165) IS (1 885) 6 Amortissement du goodwill Résultat net de l'ensemble consolidé (202) (7 407) Intérêts minoritaires (491) (3 964) Résultat net (part du groupe) 289 (3 444)

Ensemble des subventions (productions et catalogue)

Le Conseil d'Administration de SIRIUS MEDIA, qui s'est tenu le 31 octobre 2025, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2025. Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées.

Sur ce 1 er semestre 2025, Sirius Media enregistre 928 K€ de produits d'exploitation contre 6 463 K€ l'an dernier. Consécutivement au ralentissement de l'activité production, les achats baissent drastiquement pour s'établir à 15 K€ contre 4 542 K€ au S1 2024.

L'optimisation des coûts opérationnels permet aux charges de personnel de baisser de - 35 % pour s'établir à 539 K€ à fin juin 2025 et aux autres achats et charges externes de diminuer de - 47% à 1 147 K€. Ces économies permettent à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) de s'améliorer de près de 300 K€ et de s'inscrire à - 787 K€ sur le 1 er semestre 2025 contre – 1 085 K€ au S1 2024.

Le Résultat d'exploitation s'améliore de 1 397 K€, notamment grâce à la baisse des dotations aux amortissements et provisions, et s'établit à -5 218 K€ contre – 6 615 K€ l'an passé.

Le résultat financier, quant à lui, est pénalisé par la commission de conversion liée au financement obligataires Atlas dès lors que le cours de bourse se situe en dessous du nominal (26 913 K€), qui le porte à -27 742 K€ sur le semestre. Cependant, ce dernier est totalement compensé par le résultat exceptionnel de 34 642 K€ qui intègre un produit exceptionnel de 35 114 K€, correspondant au montant de l'annulation des engagements financiers du Groupe en lien avec la renégociation de la dette [1] .

Ainsi, le Résultat net part du Groupe affiche sur le 1 er semestre 2025 un bénéfice de 289 K€ contre une perte de – 3 444 K€ l'an passé.

Structure financière

Sur la période, Sirius Media a mis en place un financement par obligations convertibles en actions pouvant aller jusqu'à 4 M€ à la demande de l'entreprise avec la société Atlas capital Markets pour financer son BFR et sécuriser le développement de ses activités [2] . Entre sa mise en place et le 30 juin 2025, 8 000 obligations ont fait l'objet d'une conversion en actions emportant création de 233 150 766 actions portant le capital à 37 884 420 euros au 30 juin 2025.

Au 30 juin 2025, les disponibilités du Groupe se montent à 10 014 K€, diminués des concours bancaires de 10 450 K€. La trésorerie nette s'élève ainsi à -436 K€. L'endettement net se monte à 25 520 K€ et les capitaux propres redeviennent positifs à 7 203 K€.

Nouvelles perspectives de développement

Sirius Media poursuit sur ce second semestre son plan de réduction et d'optimisation de ses coûts ainsi que le développement de ses productions (documentaires, séries, …) qui pourraient déboucher sur des contrats auprès de distributeurs français ou de plateformes.

En parallèle, Sirius Media a franchi une étape importante dans son projet de diversification de ses financements en signant un partenariat stratégique avec Equisafe, plateforme d'investissement web décentralisée utilisant la blockchain [3] . La plateforme, via sa filiale Equisafe Digital Market, assurera la conservation, la sécurisation et la gestion opérationnelle des cryptoactifs de Sirius Media qui devrait lui assurer des revenus récurrents tous les mois.

Une offre de financement spécifique à ce projet est actuellement à l'étude qui permettrait à Sirius Media d'investir dans plusieurs cryptomonnaies, d'assurer la réduction de sa dette obligataire, de faire de l'autocontrôle en rachetant ses propres actions ou de financer des acquisitions futures.

Le processus de rapprochement capitalistique [4] évoqué dans les précédentes communications suit son cours et reste conditionné à la levée de l'ensemble des conditions suspensives.

« Ce premier semestre illustre les efforts d'optimisation opérationnelles déployés ces derniers mois et surtout la restructuration de notre dette qui marque une étape majeure dans l'assainissement de notre structure financière. Nous abordons une nouvelle phase de notre développement. Tout en consolidant nos bases et en poursuivant la rationalisation de nos activités, nous préparons activement l'ouverture d'un nouveau relais de croissance à travers notre projet d'investissement dans les cryptoactifs. Cette initiative pourrait transformer notre modèle économique et renforcer la résilience du Groupe » déclare, Paul Amsellem, PDG de Sirius Media.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

