SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Nathanael Kalfa rejoint Sirius Media en tant que distributeur international et directeur de la gestion des contenus du Groupe

Nathanael Kalfa rejoint Sirius Media

en tant que distributeur international et directeur de la gestion des contenus du Groupe

Paris (France), le 20 septembre 2024 – 18h30 - SIRIUS MEDIA Group (FR0010812230 - ALSRS) , société de production et de distribution de contenus audiovisuels, annonce l'arrivée de Nathanael Kalfa en tant que distributeur à l'international des productions du Groupe.

Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie des médias et la distribution de contenus à l'international, Nathanael Kalfa aura notamment pour mission de diriger la distribution des contenus de la société, incluant les franchises « l'Amour Presque Parfait », « Zoé et Milo » en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), Asie, Inde, ainsi qu'en Europe.

Fort de son expertise dans le développement de stratégies commerciales, la recherche de co-productions et la distribution de films, Nathanael Kalfa sera également en charge de la distribution mondiale du catalogue de plus de 200 films de Sirius et de la recherche de partenaires (distribution et ou co-production) pour les films de Sirius Media Production en développement.

Une expertise internationale reconnue

Ayant débuté sa carrière chez NOA PRODUCTIONS en 2008, leader européen dans la distribution de chaînes TV, Nathanael Kalfa a fondé sa propre société, OGUN TV, en 2013, où il a représenté de grandes marques telles que PENTHOUSE, DISNEY, FOX, et bien d'autres. Grâce à ses partenariats avec des réseaux internationaux majeurs tels que COMCAST, AMAZON, RAKUTEN TV, et CANAL+ Group, il a développé une solide expérience dans la gestion de collaborations globales.

Cette nomination s'inscrit dans la nouvelle stratégie de développement de Sirius Media qui vise à renforcer son réseau de distribution et étendre sa présence à l'international, en cherchant de nouveaux partenaires et débouchés sur des marchés en pleine expansion. Afin d'accompagner et sécuriser ces développements, le Groupe finalise la mise en place d'un nouveau financement.

A propos d e SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME. Plus d'informations su r www.siriusmedia.fr

