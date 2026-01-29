SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA finalise son financement obligataire et convertit les obligations restantes à un prix bonifié

Communiqué de Presse

Paris, 29 janvier 2026 à 18h

Sirius Media finalise son financement obligataire et convertit les obligations restantes à un prix bonifié avec une prime sur le cours de marché

Paris (France), le 29 janvier 2026 – 18h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) Sirius Media, groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce la fin des conversions des obligations convertibles en actions (OCA) liées au financement obligataire mis en place au profit d'Atlas Capital Markets début 2025 [1] .

Les conversions en actions de Sirius Media des dernières obligations détenues par Atlas Capital Markets pour 1,25 million d'euros, ont eu lieu ce 29 janvier 2026, à un cours bonifié de 0,0011€, représentant une prime par action de 0,0007 € par rapport au cours de clôture du 28 janvier 2026 soit un prix de conversion 175% supérieur. Cette conversion des dernières obligations détenues acte définitivement la fin de ce financement obligataire.

Pour rappel, le Groupe a utilisé 3,6 M€ sur les 4 M€ disponibles [2] et ce financement a permis à Sirius Media de financer son BFR et de sécuriser le développement de ses activités. Par ailleurs, il lui a également donner les moyens de négocier un accord avec ses créanciers lui permettant d'annuler plus de 35 M€ de dette [3] .

Dans ce contexte, Sirius Media réaffirme sa volonté de ne plus recourir à des financements à prix variable, tels que les obligations convertibles utilisées par le passé, pour financer ses opérations courantes ou sa stratégie de croissance externe.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

