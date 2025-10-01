SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Approbation des résolutions par l'Assemblée Générale Mixte du 26 septembre 2025

Communiqué de Presse

Paris, 1 er octobre 2025 à 8h

SIRIUS MEDIA

Approbation des résolutions

par l'Assemblée Générale Mixte du 26 septembre 2025

Paris (France), le 1 er octobre 2025 – 8h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) ce vendredi 26 septembre 2025 à 9 heures 30 , sous la présidence de M. Paul Amsellem.

Lors de cette Assemblée Générale Mixte, les actionnaires présents et représentés totalisaient 272 898 780 actions et droits de vote, soit un quorum de 24,72%.

Toutes les résolutions proposées ont été adoptées par l'Assemblée Générale à l'exception de la résolution 18, rejetée sur recommandation du Conseil d'administration.

L'Assemblée Générale a également réitéré sa confiance aux membres du Conseil d'Administration en approuvant le renouvellement des mandats de M. Paul Amsellem, M. Robert Kopple et M. François Roloff pour une période de deux ans.

Évolution des développements stratégiques

Le Groupe poursuit son plan de réduction et d'optimisation de ses coûts . Par ailleurs, des discussions ont été engagées en vue de recruter un nouveau directeur général pour son activité de production qui viendrait en support de l'équipe actuelle afin de la compléter avec une expérience de production, de gestion d'équipes et de création de valeur pour l'actionnaire.

La société poursuit son plan de croissance avec pas moins de 10 productions en développement pouvant découler sur des contrats de développement et ou de production auprès de distributeurs français et ou de plateformes.

En parallèle, le Groupe continue son processus de rapprochement capitalistique [1] et d'acquisition dans l'animation [2] . Les clôtures de ces opérations restent conditionnées à la finalisation des audits d'acquisition usuels et à la levée de l'ensemble des conditions suspensives.

Enfin, Sirius Media confirme sa volonté de diversifier ses financements notamment en investissant dans les cryptomonnaies. Une offre de financement spécifique est à l'étude par le management pour investir dans plusieurs cryptomonnaies dont le TOA [3] , la cryptomonnaie native de la blockchain Bittensor , dédiée à l'Intelligence Artificielle (IA).

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet du Groupe dans la Rubrique « Investisseurs/ Assemblées générales »

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

[1] Communiqués du 12 mai et du 28 mai 2025

[2] Communiqué du 28 mai 2025

[3] Communiqué du 17 juillet 2025