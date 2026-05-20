SIRIUS MEDIA : Résultats annuels 2025

Communiqué de Presse Paris, 20 mai 2026 à 8h00

Résultats annuels 2025

Exercice de transition

Paris (France), le 20 mai 2026 – 8h00 - SIRIUS MEDIA (FR0014017FP5 - ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, publie ses résultats annuels 2025. L'exercice écoulé marque l'aboutissement d'un travail de restructuration d'ampleur — renégociation de la dette historique du Groupe pour 32,7 M€, sortie maîtrisée du financement Atlas, traitement spécifique des engagements de Sirius Media Production, finalisation du regroupement d'actions — qui place le Groupe en position de rebondir dès 2026, fort d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, d'un partenariat industriel structurant avec Trace TV et d'une base de coûts ramenée à son niveau le plus bas depuis plusieurs exercices.

« En 2025, nous avons fait le choix d'affronter en une seule fois l'ensemble du passif hérité du Groupe : renégociation de la dette historique, traitement spécifique de notre filiale Sirius Media Production, et regroupement d'actions pour redonner au titre une base de cotation solide. Les charges qui pèsent sur cet exercice — commission de conversion sur le financement obligataire, amortissement du goodwill, dépréciations intra-groupes — sont par nature non récurrentes et ne se reproduiront pas en 2026. Avec Robert Kopple, nous abordons cette nouvelle phase avec une conviction intacte : nous disposons aujourd'hui d'une structure financière assainie, d'un catalogue de plus de 600 heures pleinement valorisable, et d'un premier relais de croissance concret avec Trace TV — autant de fondations pour créer à nouveau de la valeur pour nos actionnaires. »

Paul Amsellem, Président de SIRIUS MEDIA

Compte de résultat

Au titre de l'exercice 2025, Sirius Media enregistre un produit d'exploitation de 2 058 K€ , soit une baisse d'activité qui reflète une année consacrée à la restructuration. Les premiers développements du partenariat conclu avec Trace TV (cf. communiqués du 23 avril et du 23 décembre 2025) se traduisent par une production immobilisée de 915 K€ et amorcent les relais de croissance pour 2026.

Une discipline de coûts qui produit déjà des résultats. Le travail de restructuration accompli en 2025 se traduit par une réduction marquée de la base de coûts : les frais de personnel reculent de −42 % à 921 K€ (vs 1 586 K€ en 2024), et les autres achats et charges externes de −24 % à 2 794 K€ (vs 3 656 K€). Ces charges intègrent encore des frais non récurrents liés à la mise en œuvre du plan de réduction des coûts (honoraires de conseil, etc.) qui ne se reproduiront pas en 2026. L'excédent brut d'exploitation ressort à −1 690 K€ vs −571 K€ en 2024.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions concernant principalement l'amortissement sur cinq ans du catalogue historique (11 663 K€) et des autres produits et charges d'exploitation (−873 K€), le résultat d'exploitation s'établit à −14 226 K€ contre −12 284 K€ en 2024. L'amortissement des productions historiques sera significativement réduit à compter de 2026 , libérant naturellement du résultat opérationnel.

Le résultat financier (−112 116 K€ vs −1 396 K€ en 2024) intègre la commission de conversion liée au financement obligataire mis en place en 2025 avec Atlas Capital Markets. Le contrat d'obligations convertibles en actions a été arrêté le 29 janvier 2026 (cf. communiqué du 29 janvier 2026). Le Groupe conserve la capacité, en fonction de ses besoins, de recourir à nouveau à ce type de financement, la finalisation du regroupement d'actions du 18 mai 2026 et la réduction du nominal permettant également d'envisager des financements alternatifs. Le résultat exceptionnel s'élève à +34 465 K€ et intègre principalement le produit lié à l'annulation des engagements financiers historiques.

Compte tenu de ces éléments, le résultat net affiche une perte de 99 120 K€ à comparer à une perte de 25 012 K€ en 2024. Cette perte traduit principalement le coût ponctuel de la transformation (commission Atlas, amortissement du goodwill 11 523 K€, dépréciations) — autant d'éléments qui n'auront pas d'équivalent en 2026.

(en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Chiffre d'affaires 428 1 488 Production immobilisée 915 2 759 Subventions d'exploitation 30 493 Crédit d'impôt audiovisuel (301) 501 Produits d'exploitation 1 072 5 241 Achats 986 (738) Marge brute / Produit d'exploitation 2 058 4 502 Autres achats et charges externes (2 794) (3 656) Frais de personnel (921) (1 586) Impôts et taxes (33) (61) EBE (1 690) (571) Dotations aux amortissements et aux provisions (11 663) (11 342) Autres produits et charges d'exploitation (873) (371) Résultat d'exploitation (14 226) (12 284) Résultat financier (112 116) (1 396) Résultat exceptionnel 34 465 (284) IS (1 782) 4 Amortissement du goodwill (11 523) (18 639) Résultat net de l'ensemble consolidé (105 183) (32 600) Intérêts minoritaires (6 063) (7 587) Résultat net (part du groupe) (99 120) (25 012)

Structure financière

En 2025, Sirius Media a mis en place un financement par obligations convertibles en actions pouvant aller jusqu'à 4 M€ à la demande de l'entreprise avec la société Atlas Capital Markets pour financer son BFR et sécuriser le développement de ses activités (cf. communiqué du 3 avril 2025). Ce contrat a été arrêté le 29 janvier 2026 après conversion de 3,6 M€ sur les 4 M€ disponibles (cf. communiqué du 29 janvier 2026).

Soutien renouvelé des actionnaires historiques. Robert Kopple et Paul Amsellem ont continué d'apporter leur soutien au Groupe pour répondre à ses besoins de financement à court terme : 2 800 K€ ont ainsi été apportés en compte courant sur l'exercice.

Au 31 décembre 2025, les disponibilités du Groupe s'élèvent à 9 836 K€, diminuées des concours bancaires de 10 396 K€. La trésorerie nette ressort ainsi à −560 K€, quasi à l'équilibre . L'endettement net s'établit à 26 746 K€ , à un niveau comparable au 30 juin 2025 (25 520 K€), confirmant la stabilité de la structure financière sur le second semestre. Les capitaux propres consolidés (part du groupe) ressortent à −7 154 K€, impactés mécaniquement par les pertes 2025 et appelés à se reconstituer en 2026.

Faits marquants postérieurs à la clôture

Dernier volet du plan d'assainissement : redressement judiciaire de Sirius Media Production. Le 14 avril 2026, à la demande de Sirius Media, le Tribunal des activités économiques de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la filiale Sirius Media Production (cf. communiqué du 15 avril 2026). Cette procédure, qui ne concerne que cette filiale, constitue le dernier volet du travail d'assainissement engagé depuis dix-huit mois et permettra d'engager dans un cadre sécurisé les négociations avec ses créanciers. Le résultat des discussions en cours fera l'objet d'une communication ultérieure.

Finalisation du regroupement d'actions. Le 19 mai 2026, Sirius Media a finalisé le regroupement des 2 365 496 139 actions composant son capital social, associé à une réduction de capital par voie de minoration de la valeur nominale de chaque action issue du regroupement. Ce regroupement a été effectué selon une parité de 1 000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,10 € chacune contre 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 100 €, donnant lieu à la cotation de 2 365 496 actions nouvelles sur Euronext Growth Paris sous le nouveau code ISIN FR0014017FP5 (mnémonique inchangé : ALSRS). Cette opération redonne au titre une base de cotation solide et ouvre la voie à des opérations de financement alternatives.

Perspectives 2026 : quatre leviers de croissance

En s'appuyant sur une structure financière assainie et une base de coûts profondément réduite, Sirius Media aborde 2026 comme une nouvelle phase de son développement, articulée autour de quatre priorités stratégiques :

Monétisation accélérée du catalogue. Plus de 600 heures de contenus, dont des séries premium (Commissaire Moulin, Frank Riva, Une Famille Formidable, Amour Presque Parfait, Urban Jungle, Le Juge, Greco, Madame…) ; le Groupe intensifie ses ventes auprès des diffuseurs linéaires et des plateformes, en France comme à l'international.

Plus de 600 heures de contenus, dont des séries premium (Commissaire Moulin, Frank Riva, Une Famille Formidable, Amour Presque Parfait, Urban Jungle, Le Juge, Greco, Madame…) ; le Groupe intensifie ses ventes auprès des diffuseurs linéaires et des plateformes, en France comme à l'international. Production de nouveaux contenus pour Trace TV. Le partenariat industriel signé fin 2025 s'incarne dès 2026 dans une feuille de production concrète, premier relais de croissance opérationnel post-restructuration.

Le partenariat industriel signé fin 2025 s'incarne dès 2026 dans une feuille de production concrète, premier relais de croissance opérationnel post-restructuration. Acquisitions ciblées de catalogues complémentaires. Le Groupe étudie plusieurs opportunités à valorisation attractive, susceptibles d'enrichir son offre et de générer des synergies de distribution.

Le Groupe étudie plusieurs opportunités à valorisation attractive, susceptibles d'enrichir son offre et de générer des synergies de distribution. Discipline de gestion ancrée. Poursuite du plan de réduction des coûts engagé fin 2024, dont les effets pleins se matérialiseront sur 2026 avec la disparition des charges non récurrentes.

Avec la disparition des charges non récurrentes qui ont pesé sur 2025 et la réduction structurelle des amortissements du catalogue historique, Sirius Media amorce dès 2026 un retour vers une trajectoire opérationnelle équilibrée. Plusieurs pistes stratégiques sont actuellement à l'étude ; leur exécution et leurs modalités de financement feront l'objet de communications spécifiques dans les prochains mois.

Rapport financier annuel 2025

Le rapport financier annuel 2025 sera déposé auprès de l'AMF et mis en ligne sur le site internet de Sirius Media, rubrique Investisseurs, dans le courant de la semaine prochaine.

À propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0014017FP5 — ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

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