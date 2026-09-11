Sirius Media dévoile le teaser en IA de "11 septembre, au pied des tours"

Le groupe Sirius Media annonce la mise en ligne, ce jour, du teaser de "11 septembre, au pied des tours", adaptation du témoignage de Mikaël Benfredj publié aux éditions Ecrin, dont les droits d'adaptation audiovisuelle font l'objet d'un contrat d'option signé le 13 juillet dernier. Réalisé intégralement en intelligence artificielle, le teaser est diffusé sur la chaîne YouTube du groupe, 25 ans jour pour jour après les attentats du 11 septembre 2001.

Sirius Media affirme qu'un engagement a été tenu : le communiqué du 15 juillet dernier annonçait un teaser réalisé en intelligence artificielle "attendu début septembre 2026". Il est livré et mis en ligne le 11 septembre 2026, soit un délai de seulement huit semaines entre la signature de l'option (13 juillet 2026) et la livraison du master (7 septembre 2026).

La réalisation d'un teaser d'environ deux minutes a été produite avec des outils d'intelligence artificielle générative par les équipes de Sirius Media (montage et post-production), avec le concours de Jean de Loriol (réalisation) et Lionel Abbo (adaptation).

La première application concrète de la stratégie de distribution directe a été présentée le 22 juin 2026 : diffusion auprès du public via un canal numérique opéré par le groupe, et mesure en conditions réelles de l'appétence des audiences.

La prochaine étape sera consacrée au développement du projet : écriture d'un long métrage/unitaire de 90 minutes et présentation aux diffuseurs et partenaires de distribution, dans la perspective de la levée de l'option.

"11 septembre, au pied des tours" : le récit d'un rescapé, porté à l'écran

11 septembre 2001, New York, 8h46. Au pied des Twin Towers, Mikaël Benfredj, alors stagiaire dans la finance, assiste en direct aux deux impacts. Son témoignage, publié aux éditions Ecrin le 20 août 2025, restitue à la première personne une journée qui a bouleversé sa vie. Le teaser en propose une première incarnation à l'écran : l'arrivée d'un jeune Français à Manhattan à l'été 2001, sa passion pour la photographie, et la matinée du 11 septembre vécue depuis la rue, au pied des tours.