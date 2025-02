Siparex signe un deuxième record historique de cessions en 2024

(AOF) - Siparex a atteint en 2024 un deuxième record historique en matière de cessions, à 415 millions d'euros, malgré une baisse du marché. Telle est l’information mise en avant par le groupe de private equity lors de la présentation de ses résultats le 11 février 2025. Il a souligné la forte activité de Siparex ETI, qui affiche 250 millions d'euros de cessions, et de XAnge, 96 millions d'euros. Siparex Midcap a réalisé 42 millions d'euros de cessions, tandis que Siparex Mezzanine et Siparex Entrepreneurs ont cédé respectivement pour 13 et 21 millions d'euros d’actifs.

Parallèlement les investissements du groupe ont atteint 320 millions d'euros en sur l'année avec de nombreux réinvestissements réalisés pour financer des build-up, "à l'image de la tendance de marché". Siparex Midcap a poursuivi le déploiement de son fonds Midcap 4 avec 82 millions d'euros investis tandis que Siparex ETI affiche quelque 45 millions d'euros investis.

Le Fonds France Nucléaire a réalisé 4 nouveaux investissements pour un montant de 36 millions d'euros et Siparex Entrepreneurs a investi 23 millions d'euros. Siparex Intermezzo a réalisé 36 millions d'euros d'investissements tandis que TiLT Capital a investi 45 millions d'euros en 2024 dans 3 nouvelles sociétés, portant à 9 le nombre d'entreprises en portefeuille. XAnge affiche pour sa part 55 millions d'euros d'investissements et réinvestissements.

270 millions d'euros levés, "en ligne avec les objectifs"

Les levées de fonds, avec un total de 270 millions d'euros levés sur plusieurs stratégies, sont "en ligne avec les objectifs en 2024".

Le fonds Siparex Midcap 4 a dépassé son "hardcap" à 310 millions d'euros, soit un doublement de la taille du fonds précédent. 40 millions d'euros ont été levés sur le segment "retail", grâce au développement de fonds feeders et à la création d'un fonds evergreen, Siparex Investir en France, accessible via des contrats d'assurance-vie, d'épargne retraite et salariale distribués par des partenaires assureurs.

Siparex Mezzanine a réalisé un 1er closing à 150 millions d'euros pour le fonds Intermezzo 3 Transition Carbone, dédié aux opérations sponsorless sur le segment Smidcap.

Ces levées de fonds ont été réalisées à 42 % auprès d'investisseurs institutionnels et à 36 % auprès d'investisseurs privés, malgré un contexte de "retrait général des allocations des family offices/entrepreneurs". Siparex Associés, sponsor des fonds du groupe réunissant ses principaux souscripteurs, a participé à hauteur de 20 % à cette collecte.

Siparex dispose aujourd'hui d'un "drypowder" de près d'1 milliard d'euros.

Siparex offensif en 2025

Le groupe de private equity s'attend à une année 2025 plus favorable aux opérations, malgré les conséquences de la rigueur budgétaire et fiscale, avec un redémarrage des transactions et un retour notable des acheteurs "corporate", en particulier américains. Les besoins en fonds propres et d'accompagnement devraient être "très importants" cette année.

Siparex ouvre un nouveau cycle de levées de fonds pour ses stratégies ETI, Entrepreneurs, Mezzanine et Venture, dans un contexte où "l'appétence des institutionnels pour la classe d'actifs se réaffirme".