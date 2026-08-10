Sionna abandonne son programme de médicaments contre les maladies génétiques après un revers lors d'un essai clinique ; son cours s'effondre

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Sionna Therapeutics SION.O a annoncé lundi qu'elle mettrait fin au développement de son médicament expérimental, destiné à compléter le traitement standard d'une forme de maladie génétique, après que celui-ci n'ait pas démontré de bénéfice significatif lors d'un essai clinique de phase intermédiaire.

Le cours de l'action de la société a chuté de près de 92 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Le médicament, le SION-719, était testé en association avec le Trikafta de Vertex Pharmaceuticals VRTX.O chez 15 adultes atteints de mucoviscidose, une maladie génétique qui provoque une accumulation de mucus épais dans les poumons et peut entraîner des problèmes respiratoires et des infections à répétition.

* Le SION-719 n’a pas réussi à réduire de manière significative les taux de chlorure dans la sueur des patients, un indicateur important permettant d’évaluer l’efficacité d’un traitement contre la mucoviscidose.

* Sionna a indiqué que les variations dans les résultats des tests des patients et les différences dans leurs taux de Trikafta avaient pu influencer les résultats de l’essai.

* « Nous sommes déçus par ces résultats inattendus », a déclaré le directeur général Mike Cloonan, ajoutant que la société examinait actuellement les données avant de décider de la suite à donner.

* Le médicament a été globalement bien toléré au cours de cette étude de 14 jours; la plupart des effets indésirables étaient légers à modérés et aucun effet indésirable grave n’a été signalé.

* Sionna développe par ailleurs un traitement combiné à deux médicaments contre la mucoviscidose, associant le SION-451 au SION-2222. Une étude de phase précoce menée chez des volontaires sains a atteint ses objectifs en matière de sécurité et d’exposition au médicament, mais la société examine actuellement les prochaines étapes de ce programme.