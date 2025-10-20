 Aller au contenu principal
SINTX bondit suite à l'approbation par la FDA américaine d'un implant pour la chirurgie reconstructive du pied
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux SINTX Technologies SINT.O ont bondi de 12,3 % à 4,45 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que la FDA a autorisé son système d'implant Sinaptic pour la chirurgie reconstructive du pied et de la cheville

** Le dispositif utilise du nitrure de silicium, une céramique qui favorise la croissance osseuse et résiste aux bactéries - SINT

** Le lancement aux États-Unis est prévu pour le premier trimestre 2026

** Les estimations de l'industrie placent le marché mondial des dispositifs pour le pied et la cheville à environ 4,75 à 5,4 milliards de dollars en 2024 - SINT

** Implant conçu pour un usage unique avec une meilleure visibilité d'imagerie que les alternatives en métal - SINT

** La société affirme que le système pourrait améliorer la précision chirurgicale et réduire le risque d'infection

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~13 depuis le début de l'année

Valeurs associées

SINTX TECH
3,5450 USD NASDAQ -10,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

