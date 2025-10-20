SINTX bondit suite à l'approbation par la FDA américaine d'un implant pour la chirurgie reconstructive du pied

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux SINTX Technologies SINT.O ont bondi de 12,3 % à 4,45 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que la FDA a autorisé son système d'implant Sinaptic pour la chirurgie reconstructive du pied et de la cheville

** Le dispositif utilise du nitrure de silicium, une céramique qui favorise la croissance osseuse et résiste aux bactéries - SINT

** Le lancement aux États-Unis est prévu pour le premier trimestre 2026

** Les estimations de l'industrie placent le marché mondial des dispositifs pour le pied et la cheville à environ 4,75 à 5,4 milliards de dollars en 2024 - SINT

** Implant conçu pour un usage unique avec une meilleure visibilité d'imagerie que les alternatives en métal - SINT

** La société affirme que le système pourrait améliorer la précision chirurgicale et réduire le risque d'infection

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~13 depuis le début de l'année