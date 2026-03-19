Sinolam International dépose une demande d'arbitrage contre le Panama

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une demande auprès du CIRDI au paragraphe 2, et de détails sur les différentes procédures d'arbitrage aux paragraphes 8 à 10)

Le promoteur énergétique Sinolam International, basé à Singapour, a déposé une demande d'arbitrage devant un tribunal international de la Banque mondiale contre le Panama à la suite de l'annulation de sa licence pour un projet de production d'électricité à partir de gaz, a déclaré l'entreprise jeudi.

Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements a enregistré une demande d'arbitrage lundi, selon les archives du tribunal.

L'arbitrage est basé sur l'accord de libre-échange Panama-Singapour, a ajouté Sinolam dans un communiqué.

La société a déclaré qu'elle avait investi dans le projet, destiné à construire et à exploiter une centrale de 441 mégawatts pour fournir de l'électricité à faible émission au Panama, mais qu'en 2024, le gouvernement a unilatéralement annulé la licence par le biais d'une action réglementaire. La demande d'arbitrage fait suite à une action en justice distincte de 4 milliards de dollars déposée cette année par Sinolam LNG Terminal et Sinolam Smarter Energy LNG Power devant un tribunal de Virginie contre l'entreprise de services publics américaine AES Corp AES.N et InterEnergy Holdings.

Dans sa plainte, Sinolam a accusé AES et ses partenaires de comportement anticoncurrentiel visant à faire échouer le projet de terminal GNL de Sinolam et le projet de centrale électrique au gaz à Colon, au Panama.

En février, AES a déclaré que cette plainte n'était pas fondée et qu'elle préparait sa défense.

L'affaire Sinolam s'ajoute à une liste croissante de défis juridiques internationaux pour le Panama. La société hongkongaise CK Hutchison Holdings 0001.HK est également engagée dans une procédure d'arbitrage très médiatisée contre le gouvernement au sujet de ses concessions portuaires aux deux extrémités du canal de Panama. Panama Ports Company, une unité de CK Hutchison, a déclaré lundi que le gouvernement panaméen n'avait pas respecté la date limite du 13 mars pour déposer sa réponse dans le cadre d'un arbitrage international intenté par la société devant la Chambre de commerce internationale.

PPC a déclaré que le Panama avait demandé une prolongation partielle, affirmant qu'il n'était pas prêt à répondre parce qu'il n'avait pas encore engagé d'avocats.

Le président panaméen, José Raul Mulino, a qualifié jeudi les commentaires de PPC de "scandaleux et mensongers", ajoutant que le gouvernement avait déjà désigné des avocats internationaux pour défendre le Panama dans la procédure.