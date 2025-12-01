Sinclair propose de racheter E.W. Scripps afin d'étendre sa présence dans le secteur de la télévision (24 novembre)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 1 de l'article du 24 novembre pour indiquer que l'opération valorise Scripps à 622 millions de dollars et non à 538 millions de dollars)

Le diffuseur américain Sinclair

SBGI.O a proposé de racheter E.W. Scripps SSP.O dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions qui valorise son petit rival à 622 millions de dollars, alors que le désabonnement aux services de télévision payante et la concurrence des services de streaming conduisent à une consolidation de l'industrie des médias.

L'offre, divulguée lundi dans un dossier réglementaire, fait suite à des mois de négociations entre les deux sociétés, ainsi qu'à une déclaration réglementaire la semaine dernière selon laquelle Sinclair détient une participation de 8,2 % dans Scripps.

L'offre de 7 dollars par action pour les actions restantes - soit 2,72 dollars en espèces et 4,28 dollars en actions - représente une prime de 70 % par rapport à la dernière clôture de Scripps, selon les calculs de Reuters.

Les actions de Scripps ont augmenté de 6,5 %, tandis que celles de Sinclair ont baissé de près de 2 %.

Sinclair cherche à se développer alors que le secteur des médias américains est confronté à la baisse de l'audience de la télévision traditionnelle, à la faiblesse de l'environnement publicitaire et à l'intensification de la concurrence de géants du streaming comme Netflix NFLX.O .

Des doutes sont apparus lundi sur l'offre de 3,54 milliards de dollars du diffuseur rival Nexstar NXST.O pour Tegna TGNA.O , le président américain Donald Trump ayant critiqué une proposition visant à lever le plafond actuel sur la propriété des stations de télévision locales, ce qui est nécessaire pour l'acquisition.

Sinclair a déclaré que son accord avec Scripps pourrait être conclu dans le cadre des règles de propriété actuelles, avec des cessions limitées de stations de télévision.

Scripps a déclaré que son conseil d'administration examinerait la proposition. Les descendants du fondateur Edward Scripps contrôlent environ 93 % des actions ordinaires avec droit de vote de la société, selon le rapport annuel de cette dernière.

La société issue de la fusion serait dotée d'un conseil d'administration indépendant dont les sièges seraient attribués en fonction de la propriété, qui comprendrait des représentants des familles Sinclair et Scripps, et qui adopterait des normes éditoriales communes supervisées par un médiateur indépendant, a déclaré Sinclair.

À la conclusion de l'opération, les actionnaires de Scripps détiendraient environ 12,7 % de l'entité combinée, a indiqué Sinclair.

La nouvelle société cotée en bourse conservera la structure à deux classes de Sinclair.