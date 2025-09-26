 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sinclair met fin au boycott de l'émission de Kimmel sur ses stations ABC vendredi
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 20:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sinclair Broadcasting SBGI.O a déclaré vendredi qu'il mettait fin à la préemption de "Jimmy Kimmel Live!" et que l'émission reviendrait le soir sur les quelque 40 stations affiliées à ABC de Sinclair.

Sinclair est l'un des deux grands propriétaires de chaînes de télévision qui n'avaient pas accepté de reprendre la diffusion de l'émission cette semaine, après que Disney DIS.N a levé la suspension de l'émission qui durait depuis près d'une semaine.

Sinclair a dû faire face à la pression de certains législateurs à propos de sa décision de ne pas diffuser l'émission.

Valeurs associées

SINCLAIR RG-A
14,8350 USD NASDAQ +1,54%
WALT DISNEY
113,305 USD NYSE +0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

