Sinclair met fin au boycott de l'émission de Kimmel sur ses stations ABC vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sinclair Broadcasting SBGI.O a déclaré vendredi qu'il mettait fin à la préemption de "Jimmy Kimmel Live!" et que l'émission reviendrait le soir sur les quelque 40 stations affiliées à ABC de Sinclair.

Sinclair est l'un des deux grands propriétaires de chaînes de télévision qui n'avaient pas accepté de reprendre la diffusion de l'émission cette semaine, après que Disney DIS.N a levé la suspension de l'émission qui durait depuis près d'une semaine.

Sinclair a dû faire face à la pression de certains législateurs à propos de sa décision de ne pas diffuser l'émission.