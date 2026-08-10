Simon Property revoit à la hausse ses prévisions annuelles de flux de trésorerie d'exploitation et de résultat net grâce à la hausse des loyers

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La société d'investissement immobilier Simon Property SPG.N a revu à la hausse lundi ses prévisions annuelles concernant les flux de trésorerie d'exploitation immobiliers et le résultat net, misant sur une demande locative résiliente.

L'offre limitée d'espaces commerciaux et les nouvelles constructions ont permis à des sociétés immobilières telles que Simon d'augmenter leurs loyers, d'autant plus que la fréquentation des magasins reste forte malgré un contexte macroéconomique moins favorable.

Voici quelques détails:

* Simon Property prévoit un flux de trésorerie d'exploitation immobilier annuel (FFO) compris entre 13,20 et 13,30 dollars par action, contre une prévision antérieure de 13,10 à 13,25 dollars.

* La société prévoit un bénéfice net annuel par action compris entre 6,47 et 7,47 dollars, en hausse par rapport à l’objectif précédent de 6,61 à 6,76 dollars par action.

* Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre clos le 30 juin a progressé d’environ 20 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 1,79 milliard de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 1,61 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le taux d’occupation trimestriel s’est établi à 96 %, soit le même niveau qu’un an auparavant, tandis que le loyer minimum de base par pied carré a augmenté de 6,3 %.

* Toutefois, le FFO par action du deuxième trimestre s’est établi à 3,12 dollars, manquant les attentes de 3,22 dollars.

* Regency Centers REG.O , une société du même secteur, a également revu à la hausse ses prévisions annuelles à la fin du mois dernier.

* Simon Property a également annoncé un dividende trimestriel sur actions ordinaires de 2,25 dollars pour le trimestre en cours, soit une hausse de 10 cents, ou 4,7 %, par rapport à l’année dernière.