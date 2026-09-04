Simmons First en hausse après la révision à la hausse de la note du titre par Piper Sandler

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(Actualités)

4 septembre - ** Le titre de la banque régionale Simmons First National ( SFNC.O ) progresse de 4 % à 23,93 $

** Piper Sandler relève la note de SFNC de "neutre" à "surpondérer"; l'analyse financière relève son objectif de cours à 27,50 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 19,7 % par rapport au dernier cours de clôture

** Jeudi en fin de journée, SFNC a annoncé sa décision d' de fermer 26 agences réparties dans six États, dans le but de simplifier ses activités et de réduire ses coûts

** La direction avait précédemment indiqué qu'il existait encore une marge de manœuvre pour améliorer davantage l'efficacité

** "Nous étions de plus en plus optimistes quant à l’évolution de la société au cours des deux derniers trimestres, mais nous n’avions pas encore trouvé le moment opportun pour adopter une position plus constructive dans notre recommandation", explique Stephen Scouten, analyste chez Piper Sandler

** Quatre des sept sociétés de courtage attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, et trois la note "conserver"; objectif de cours médian: 26 $ – données LSEG

** À la dernière clôture, l’action affichait une hausse de 21,9 % depuis le début de l’année