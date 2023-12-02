Silver Lake et Warburg intéressés par une participation minoritaire dans Prima, une société soutenue par Blackstone - rapport

(Mise à jour pour ajouter le "no comment" de Warburg)
* LES FONDS AMÉRICAINS SILVER LAKE ET WARBURG PINCUS SONT INTÉRESSÉS PAR UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS PRIMA ASSICURAZIONI, SOUTENU PAR BLACKSTONE, A RAPPORTÉ SAMEDI LE QUOTIDIEN IL SOLE 14 ORE
* SILVER LAKE ET WARBURG POURRAIENT SOUMETTRE LEURS OFFRES RESPECTIVES DANS LES PROCHAINS JOURS - IL SOLE 24 ORE
* LES FONDS POURRAIENT PROPOSER UNE PARTICIPATION DE 16 % À 20 %, CE QUI VALORISERAIT LA SOCIÉTÉ À 1,2-1,5 MILLIARD D'EUROS - IL SOLE 24 ORE
* SILVER LAKE N'A PAS RÉPONDU IMMÉDIATEMENT À UNE DEMANDE DE COMMENTAIRE DE REUTERS
* WARBURG PINCUS A REFUSÉ DE COMMENTER
* REUTERS A RAPPORTÉ LE 23 NOV. 23 NOVEMBRE QUE PRIMA RECHERCHAIT DES OFFRES INDICATIVES POUR FAIRE ENTRER UN NOUVEL INVESTISSEUR MINORITAIRE ET LEVER DES FONDS, CITANT DEUX PERSONNES PROCHES DU DOSSIER
Plus d'informations sur la société: BX.N
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