Silver Lake et le PIF auraient récemment mené des négociations en vue d'acquérir Unity

Le fournisseur de logiciels de jeux vidéo Unity Software U.N a récemment mené des discussions en vue d'une acquisition par un consortium d'investisseurs comprenant la société de capital-investissement Silver Lake Partners et le fonds souverain saoudien PIF, selon des sources proches du dossier, alors que la consolidation du secteur des jeux vidéo se poursuit.

Cette opération marquerait un nouveau pari majeur dans le secteur du jeu vidéo pour Silver Lake et le Fonds d'investissement public, qui faisaient partie du consortium ayant privatisé Electronic Arts, éditeur d'«EA Sports FC», dans le cadre d'une transaction de 55 milliards de dollars conclue en août.

Silver Lake, qui détient environ 8 % de Unity, et le PIF ont approché la société ces dernières semaines, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes en raison du caractère confidentiel des discussions.

Le consortium d'acquéreurs avait évoqué une valorisation d'environ 25 milliards de dollars avant la publication des derniers résultats d'Unity, qui ont porté sa capitalisation boursière à environ 21,5 milliards de dollars. Son action a progressé d'environ 4 % en séance prolongée après la publication de l'article de Reuters.

Unity travaille avec une banque d'investissement pour évaluer ses options à la suite de cette approche, ont indiqué ces sources. Aucun accord n'est encore certain, et le projet ainsi que ses conditions pourraient encore évoluer, ont-elles ajouté.

Unity n'a pas souhaité faire de commentaire. Silver Lake et le PIF n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un accord permettrait de privatiser l'un des plus grands fournisseurs d'outils logiciels utilisés pour créer des jeux vidéo et d'autres applications 3D en temps réel. Il s'agirait de l'un des plus importants rachats par endettement (LBO) du secteur des logiciels de ces dernières années.

SILVER LAKE ET PIF: DES LIENS AVEC LE SECTEUR DU JEU VIDÉO

Silver Lake et le PIF ont déjà collaboré sur d'importantes opérations dans le secteur du jeu vidéo. La privatisation d'EA, à laquelle participait également Affinity Partners, figurait parmi les plus importantes opérations de rachat par endettement de l'histoire.

Le moteur de jeu et les outils de développement d'Unity sont déjà utilisés par Scopely, le développeur à l'origine de "Monopoly Go! ", et par Niantic, le créateur de "Pokémon Go". Ces deux sociétés appartiennent à un groupe comprenant le PIF, Silver Lake et Affinity Partners.

Silver Lake, l'une des plus grandes sociétés mondiales de capital-investissement spécialisées dans les technologies, entretient une relation de longue date avec Unity. Elle a investi jusqu'à 400 millions de dollars dans l'entreprise en 2017 et figure toujours parmi ses principaux actionnaires.

Egon Durban, de Silver Lake, siège également au conseil d'administration de Unity, un double rôle qui l'amènerait normalement à se récuser lors des délibérations du conseil concernant une vente.

Unity a publié jeudi ses résultats du troisième trimestre , qui ont dépassé les estimations de Wall Street, grâce à la forte croissance de ses activités de publicité et de développement de jeux. Le chiffre d'affaires a augmenté de 32 % pour atteindre 622,1 millions de dollars, et le bénéfice ajusté s'est élevé à 44 cents par action.

La forte croissance de Vector, la plateforme publicitaire d'Unity basée sur l'IA, a permis à l'entreprise d'enregistrer son premier bénéfice trimestriel selon les normes GAAP depuis son introduction en bourse en septembre 2020.

Basée à San Francisco, Unity développe le moteur logiciel à l'origine de milliers de jeux sur mobile, console et PC, et sa technologie est de plus en plus utilisée dans la conception automobile, la réalisation cinématographique, l'architecture et la simulation industrielle. Sa plateforme permet aux développeurs de créer et d'exécuter du contenu 3D interactif sur plusieurs appareils et systèmes d'exploitation.

Fondée au Danemark en 2004, Unity s'est diversifiée, depuis son introduction en bourse, au-delà de son activité principale de moteurs de jeux pour se lancer dans les technologies publicitaires et les logiciels 3D en temps réel au sens large.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Milana Vinn, Akash Sriram et Echo Wang