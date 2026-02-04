Silicon Laboratories bondit alors que Texas Instruments envisage une acquisition de 7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du concepteur de puces Silicon Laboratories SLAB.O bondissent de 32,6 % à 181,15 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de puces Texas Instruments TXN.O est en pourparlers préliminaires pour acheter SLAB pour environ 7 milliards de dollars, d'après une source à Reuters

** Les actions de TXN ont baissé de 3,2 %.

** TXN et SLAB n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** L'accord potentiel intervient alors que les fabricants de puces profitent de la hausse de la demande des entreprises technologiques qui augmentent leur infrastructure informatique pour alimenter leurs ambitions en matière d'intelligence artificielle

** L'accord pourrait être annoncé dans les prochains jours, selon la source

** Si l'opération est finalisée, il s'agirait de la plus importante acquisition de TXN depuis plus d'une décennie

** A la dernière clôture, SLAB a progressé de 5,2 % au cours de l'année écoulée, TXN a reculé de 7,4 %