Silgan annonce l'acquisition de Trivium pour 3,4 milliards de dollars ; le cours de l'action s'envole

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19 octobre - ** Les actions de la société d'emballage Silgan

SLGN.N progressent de près de 6% à 39,90 dollars avant l'ouverture du marché

** La société va racheter l'entreprise européenne Trivium Packaging pour 3,4 milliards de dollars

** Ardagh Group, en tant que partenaire minoritaire de la coentreprise, a conclu un accord visant à céder l'intégralité de sa participation d'environ 42% dans Trivium

** Cette décision fait suite à celle du Fonds de pension des enseignants de l’Ontario de céder sa participation majoritaire dans Trivium à Silgan et à des fonds affiliés à American Industrial Partners

** La transaction devrait être finalisée mi-2027

** Ces négociations s’inscrivent dans un contexte de consolidation des entreprises d’emballage visant à gagner en taille, à réduire les coûts et à mieux servir les fabricants de produits alimentaires

** SLGN avait précédemment manifesté son intérêt pour le rachat du fabricant allemand d’emballages médicaux Gerresheimer

** À la clôture d'hier, le titre avait reculé de 6,37% depuis le début de l'année