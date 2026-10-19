Silgan annonce l'acquisition de Trivium pour 3,4 milliards de dollars ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 octobre - ** Les actions de la société d'emballage Silgan
SLGN.N progressent de près de 6% à 39,90 dollars avant l'ouverture du marché
** La société va racheter l'entreprise européenne Trivium Packaging pour 3,4 milliards de dollars
** Ardagh Group, en tant que partenaire minoritaire de la coentreprise, a conclu un accord visant à céder l'intégralité de sa participation d'environ 42% dans Trivium
** Cette décision fait suite à celle du Fonds de pension des enseignants de l’Ontario de céder sa participation majoritaire dans Trivium à Silgan et à des fonds affiliés à American Industrial Partners
** La transaction devrait être finalisée mi-2027
** Ces négociations s’inscrivent dans un contexte de consolidation des entreprises d’emballage visant à gagner en taille, à réduire les coûts et à mieux servir les fabricants de produits alimentaires
** SLGN avait précédemment manifesté son intérêt pour le rachat du fabricant allemand d’emballages médicaux Gerresheimer
** À la clôture d'hier, le titre avait reculé de 6,37% depuis le début de l'année
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