Silex recrute un directeur du développement commercial pour la gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) - Silex vient de recruter Grégoire Glotin pour diriger le développement commercial de son pôle de gestion d'actifs. Il arrive de Ram Active Investments SA, où il a travaillé ces 15 dernières années, et dont il était jusqu'ici managing director pour les ventes et le marketing. Auparavant, il a travaillé huit ans dans la vente de dérivés pour Exane, et trois comme trader de swaps taux et changes pour la Société Générale.