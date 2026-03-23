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Silchester International Investors dépasse les 5% de Coface
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 16:23

Silchester International Investors LLP, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Coface , à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion précise détenir, pour le compte desdits fonds, 7 597 409 actions Coface représentant autant de droits de vote, soit 5,06% du capital et des droits de vote de cette compagnie d'assurance-crédit.

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