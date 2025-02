Sika: vise une croissance des ventes de 3 à 6 % en 2025 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - Sika a réalisé un chiffre d'affaires net de 11'763,1 millions de CHF en 2024 (exercice précédent: 11'238,6 millions de CHF). En monnaies locales, cela correspond à une augmentation de 7,4 %. La croissance du chiffre d'affaires en francs suisses s'est élevée à 4,7 %.



L'EBITDA a augmenté de 11,0 % à 2'269,5 millions de CHF (exercice précédent : 2'044,7 millions de CHF), ce qui représente un nouveau record.



La marge EBITDA s'est élevée à 19,3 % (exercice précédent : 18,2 %). Le bénéfice net a également atteint un nouveau niveau record à 1'247,6 millions de CHF, soit 17,4 % de plus que l'année précédente (exercice précédent : 1'062,6 millions de CHF).



Le free cash-flow opérationnel s'inscrit à 1'402,9 millions de CHF (exercice précédent : 1'441,5 millions de CHF ), soit 11,9 % du chiffre d'affaires.



Pour l'exercice 2025, Sika s'attend à une croissance des ventes en devises locales de 3 à 6 %. La société s'attend à une nouvelle augmentation surproportionnelle de l'EBITDA et à une augmentation de la marge d'EBITDA à 19,5 %-19,8 %.





