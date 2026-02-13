Sika va acquérir Akkim en Turquie
"Cette acquisition renforcera la position de Sika dans l'industrie mondiale des adhésifs et des mastics et ouvrira d'importantes perspectives de croissance grâce à une présence accrue dans le réseau de distribution et à une couverture géographique plus étendue" indique le groupe dans son communiqué.
La société a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 220 millions de francs suisses en 2025. Son activité se concentre sur les marchés à forte croissance d'Europe de l'Est, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.
Akkim exploite deux sites de production en Turquie et en Roumanie, et renforce actuellement ses capacités avec un site supplémentaire important en Turquie.
"La solide plateforme de croissance d'Akkim, son portefeuille de produits hautement complémentaire et ses relations clients approfondies offrent d'importantes opportunités de croissance et de création de valeur. " a déclaré Christoph Ganz, Directeur régional EMEA.
