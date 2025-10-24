Sika stable après des résultats à neuf mois en léger repli
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 14:54
A 8,58 MdsCHF, son chiffre d'affaires a diminué de 3,8%, grevé par des variations de changes (principalement la dépréciation du dollar) sans lesquelles il a augmenté de 1,1% en monnaie locale malgré une baisse à deux chiffres de l'activité de construction en Chine.
'Même dans un environnement marqué par de forts vents contraires, nous avons continué à gagner des parts de marché. Nous nous attaquons activement à la faiblesse persistante des marchés par nos ajustements structurels', affirme son CEO Thomas Hasler.
Pour 2025, Sika confirme attendre une légère augmentation des ventes en monnaie locale, malgré un marché en contraction globale et des conditions difficiles en Chine. Sa marge d'EBITDA devrait s'établir à environ 19% (entre 19,5 et 19,8% hors coûts non récurrents).
Valeurs associées
|175,250 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,96%
