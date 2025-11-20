Sika réalise l'acquisition d'Awazil Al Khaleej Industrial en Arabie Saoudite
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 10:46
Cette acquisition renforcera considérablement la position de Sika sur les marchés de la construction saoudien et du CCG en forte croissance, et étendra son offre de produits dans la région.
Son portefeuille de produits comprend une large gamme de solutions pour membranes bitumineuses, largement utilisées dans de grands projets de construction en Arabie Saoudite et dans les pays voisins.
La gamme de produits de l'entreprise complète parfaitement les technologies d'étanchéité actuellement proposées par Sika dans la région souligne le groupe.
' Avec l'acquisition de Gulf Seal, nous franchissons une étape importante en élargissant notre portefeuille d'étanchéités et en renforçant notre présence sur l'un des marchés de la construction les plus dynamiques au monde ' a déclaré Christoph Ganz, Directeur régional EMEA.
Valeurs associées
|150,400 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,43%
