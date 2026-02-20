Sika prévoit une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1 % et 4 % en 2026
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:05
En monnaies locales, le chiffre d'affaires a augmenté de 0,6 % par rapport à l'année précédente. La performance en monnaies locales reflète la poursuite des gains de parts de marché dans toutes les régions.
La croissance organique pour l'ensemble de l'année 2025 s'est élevée à -0,4 %, 1,2 % hors activité de construction en Chine. Les acquisitions ont contribué à hauteur de 1,0 % à la croissance du chiffre d'affaires.
La rentabilité au niveau de l'EBITDA a été affectée par des coûts exceptionnels liés à l'investissement Fast Forward et au programme d'efficacité. Ces coûts se sont élevés à 108 millions (dont 86 millions ont été comptabilisés dans l'EBITDA) en 2025, réduisant l'EBITDA à 2 064,7 millions (2 269,5 millions en 2024) et se traduisant par une marge EBITDA de 18,4 %.
Le bénéfice net pour 2025 s'est élevé à 1 045,3 millions de francs suisses (1 247,6 millions en 2024) et le flux de trésorerie opérationnel disponible à 1 356,1 millions (1 402,9 millions en 2024).
Pour 2026, Sika prévoit une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1 % et 4 % en monnaies locales, conformément à son ambition de surperformer le marché de 3 % à 6 % en monnaies locales, acquisitions complémentaires comprises. Sika prévoit d'atteindre une marge EBITDA comprise entre 19,5 % et 20,0 % pour l'année.
Valeurs associées
|155,350 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,70%
