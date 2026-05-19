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Sika ouvre une usine dans le New Jersey, aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 10:15

Sika annonce l'inauguration d'une usine de production de mortier dans le New Jersey, aux États-Unis.

Sika a inauguré cette nouvelle usine de production à Bridgeton dans le New Jersey. Il s'agit de la plus grande des États-Unis.

Ce site permet d'augmenter les capacités de production dans le nord-est du pays et de répondre efficacement à la demande croissante de ses clients dans les principales métropoles.

Le nord-est des États-Unis abrite d'importantes métropoles et des pôles d'infrastructures majeurs, tels que New York, Boston, Philadelphie et Washington D.C.

Le nouveau site produit une large gamme de solutions Sika, incluant des mortiers de réparation et de nivellement, des mortiers techniques, des colles à carrelage et des solutions pour béton projeté.

" Notre nouvelle usine de Bridgeton représente un développement stratégique de notre réseau de production aux États-Unis et constitue une base solide pour notre croissance future dans le nord-est du pays. Elle nous permet de répondre rapidement à la demande croissante de nos clients pour nos solutions à valeur ajoutée et de renforcer notre présence dans une région économiquement dynamique. " a déclaré Mike Campion, Directeur régional Amériques.

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