Sika mise sur la croissance du marché chinois de la rénovation et des centres de données à l'échelle mondiale

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Sika SIKA.S voit des opportunités de croissance sur le marché chinois de la rénovation et dans le secteur de la construction d'infrastructures aux États-Unis, a déclaré Thomas Hasler, directeur général du fabricant suisse de produits chimiques pour la construction, dans une interview accordée à Finanz und Wirtschaft et publiée vendredi.

* Sika a encore fragmenté ses activités en Chine pour s'adapter au marché local, qui n'est pas homogène, a déclaré M. Hasler.

* Sika a réorienté son modèle économique dans ce pays, initialement très fortement axé sur les projets de construction neuve, pour se concentrer également sur le secteur de la rénovation, en particulier sur des marchés déjà presque saturés tels que Shanghai, Pékin et Guangzhou.

* L'entreprise prévoit une croissance soutenue de son activité automobile en Chine, malgré la suppression des subventions pour les véhicules électriques.

* Sika voit des opportunités de croissance dans la construction d'infrastructures aux États-Unis, qui n'est globalement pas affectée par l'aversion du président Donald Trump pour les énergies renouvelables, a ajouté M. Hasler.

* Sika accroît sa part de marché dans la construction d’infrastructures traditionnelles telles que les routes ou les ponts aux États-Unis, tout en constatant un ralentissement dans le secteur de la construction commerciale, où la relocalisation était un moteur de croissance important jusqu’à l’escalade des droits de douane.

* M. Hasler a qualifié les centres de données de “véritable moteur de croissance”, les opérateurs recherchant les bâtiments les plus sécurisés pour éviter toute interruption de leurs activités.

* Il a déclaré que le carnet de commandes de l'entreprise en matière de centres de données est bien rempli, car le secteur est en plein essor en Europe et en Asie également.

* Sika perçoit un espoir d'amélioration chez ses clients sur des marchés tels que l'Allemagne et la France, en raison de la hausse du nombre de permis de construire, malgré une faiblesse persistante.