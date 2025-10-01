Sika annonce l'acquisition de Marlon Tørmørtel au Danemark
'L'acquisition crée une plate-forme de croissance pour Sika dans les pays nordiques, offrant des opportunités intéressantes pour une expansion supplémentaire du marché et des ventes croisées avec les solutions complémentaires de Sika' explique le groupe.
L'entreprise se spécialise dans la production de mortiers, desservant principalement les entrepreneurs, les fabricants d'éléments de béton et les applicateurs spécialisés, mais atteint également le marché par l'intermédiaire de marchands de matériaux de construction.
'La combinaison de la force de vente, de la gamme de produits et de la clientèle de Marlon et de Sika créera de nombreuses opportunités de vente croisée' indique la direction de Sika.
' L'acquisition renforcera notre présence dans le segment des mortiers de grande taille et nous permettra de mieux servir nos clients nouveaux et existants avec des solutions complètes' a déclaré Christoph Ganz, directeur régional EMEA.
