Signify: résultats sans éclat, un DG par intérim nommé information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - Signify a officialisé vendredi à l'occasion de la publication de ses résultats de premier trimestre la nomination de Zeljko Kosanovic, son actuel directeur financier, au poste de directeur général par intérim.



Cette annonce intervient alors qu'Eric Rondolat, qui dirigeait le spécialiste néerlandais de l'éclairage depuis sa scission d'avec Philips en 2018, doit quitter la société suite à l'assemblée générale prévue aujourd'hui.



Dans un communiqué, le groupe basé à Eindhoven indique que l'identification de candidats internes et externes est désormais presque achevée et qu'il envisage de boucler le processus de recrutement le mois prochain.



Sur son premier trimestre, Signify a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,3% à 1,45 milliard d'euros, tandis que sa marge opérationnelle ajustée (Ebita) s'est tassée à 8% contre 8,3% un an plus tôt.



Le bénéfice net s'est cependant accru à 67 million d'euros, contre 44 millions un an plus tôt, pour un flux de trésorerie disponible de 40 millions, à comparer avec 80 millions au premier trimestre 2024.



Pour 2025, Signify dit s'attendre à une marge opérationnelle ajustée stable par rapport à 2024, la vigueur des métiers professionnels, grand public et OEM (fabricants) faisant plus que compenser la faiblesse de ses activités conventionnelles.



A la Bourse d'Amsterdam, le titre progressait de 0,9% suite à ces annonces, mais accuse encore un repli de plus de 11% depuis le début de l'année.





Valeurs associées SIGNIFY 19,3200 EUR Euronext Amsterdam +1,52%