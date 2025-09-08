 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 711,05
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Signify aux deux tiers de son programme de rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 14:40

(Zonebourse.com) - Signify annonce avoir racheté 216 825 de ses propres actions au cours de la première semaine de septembre, des titres rachetés à un prix moyen de 22,45 euros par action, soit un montant total déboursé de 4,9 millions d'euros.

Ces rachats ont été effectués dans le cadre du programme lancé le 4 février. A ce stade, le fournisseur de solutions d'éclairage a acquis plus de 4,93 millions de ses propres actions pour un montant total de 102,9 MEUR.

Pour rappel, ce programme d'une enveloppe totale allant jusqu'à 150 MEUR, devrait s'achever vers la fin de l'année en cours. Il est exécuté pour le compte de la société néerlandaise par un intermédiaire sur le marché.

Dividendes

Valeurs associées

SIGNIFY
22,9400 EUR Euronext Amsterdam +0,88%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank