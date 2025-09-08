Signify aux deux tiers de son programme de rachats d'actions
Ces rachats ont été effectués dans le cadre du programme lancé le 4 février. A ce stade, le fournisseur de solutions d'éclairage a acquis plus de 4,93 millions de ses propres actions pour un montant total de 102,9 MEUR.
Pour rappel, ce programme d'une enveloppe totale allant jusqu'à 150 MEUR, devrait s'achever vers la fin de l'année en cours. Il est exécuté pour le compte de la société néerlandaise par un intermédiaire sur le marché.
Valeurs associées
|22,9400 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,88%
