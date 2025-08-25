Signify: actions rachetées pour 3,6 millions la semaine passée
Ces rachats ont été effectués dans le cadre du programme lancé le 4 février. A ce stade, le fournisseur de solutions d'éclairage a acquis plus de 4,52 millions de ses propres actions pour un montant total de 93,6 millions d'euros.
Pour rappel, ce programme d'une enveloppe totale allant jusqu'à 150 millions d'euros, devrait s'achever vers la fin de l'année en cours. Il est exécuté pour le compte de la société néerlandaise par un intermédiaire sur le marché.
|23,4800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,12%
