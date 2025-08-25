 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Signify: actions rachetées pour 3,6 millions la semaine passée
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 15:30

(CercleFinance.com) - (Zonebourse.com) - Signify annonce avoir racheté 157.090 de ses propres actions du 18 au 22 août, à un prix unitaire moyen de 22,65 euros, soit un montant total de 3,6 millions d'euros, ces actions rachetées étant destinées à une réduction du capital.

Ces rachats ont été effectués dans le cadre du programme lancé le 4 février. A ce stade, le fournisseur de solutions d'éclairage a acquis plus de 4,52 millions de ses propres actions pour un montant total de 93,6 millions d'euros.

Pour rappel, ce programme d'une enveloppe totale allant jusqu'à 150 millions d'euros, devrait s'achever vers la fin de l'année en cours. Il est exécuté pour le compte de la société néerlandaise par un intermédiaire sur le marché.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

