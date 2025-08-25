Signify: actions rachetées pour 3,6 millions la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - (Zonebourse.com) - Signify annonce avoir racheté 157.090 de ses propres actions du 18 au 22 août, à un prix unitaire moyen de 22,65 euros, soit un montant total de 3,6 millions d'euros, ces actions rachetées étant destinées à une réduction du capital.



Ces rachats ont été effectués dans le cadre du programme lancé le 4 février. A ce stade, le fournisseur de solutions d'éclairage a acquis plus de 4,52 millions de ses propres actions pour un montant total de 93,6 millions d'euros.



Pour rappel, ce programme d'une enveloppe totale allant jusqu'à 150 millions d'euros, devrait s'achever vers la fin de l'année en cours. Il est exécuté pour le compte de la société néerlandaise par un intermédiaire sur le marché.





Valeurs associées SIGNIFY 23,4800 EUR Euronext Amsterdam +1,12%