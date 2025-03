Signify: 146.000 actions rachetées la semaine dernière information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 14:38









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme de rachats d'actions annoncé le 4 février, Signify indique avoir racheté 145.733 actions la semaine dernière, à un prix moyen de 20,51 euros par action, représentant ainsi un montant déboursé de trois millions d'euros.



Le fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage a l'intention d'employer les titres ainsi acquis pour couvrir ses obligations liées à ses plans de rémunération en actions pour la performance à long terme et à d'autres plans d'actionnariat salarié.





Valeurs associées SIGNIFY 21,0200 EUR Euronext Amsterdam +1,15%