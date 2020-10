Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signes d'essoufflement de la reprise en Allemagne Reuters • 14/10/2020 à 10:23









BERLIN, 14 octobre (Reuters) - La reprise économique montre des signes d'essoufflement en Allemagne où l'impact de la crise sanitaire est plus lourd que prévu, selon les projections des principaux instituts de recherche économique publiées mercredi. Dans leur rapport d'automne, ces instituts ont corrigé à la baisse d'un peu plus d'un point de pourcentage leur prévisions pour l'année en cours ainsi que pour l'année prochaine Pour cette année, les experts s'attendent à ce que le produit intérieur brut de la première puissance économique européenne baisse de 5,4% (contre -4,2% dans les projections d'avril). Ils tablent pour 2021 sur une reprise de 4,7% (contre 5,8%) et s'attendent à une croissance de 2,7% pour 2022. "Si le ralentissement intervenu au printemps a déjà été compensé en grande partie, le reste du rattrapage constitue cependant le trajet le plus difficile sur le chemin du retour à la normalité", souligne Stefan Kooths, directeur des études conjoncturelles de l'IfW Kiel, alors que l'Allemagne, comme ses voisins européens, est confrontée à une résurgence épidémique entraînant de nouvelles mesures de restriction. Les secteurs particulièrement exposés, tels que la restauration et le tourisme, l'événementiel et les transports aériens, constituent un premier facteur impactant la reprise économique. "Ces secteurs de l'économie allemande continueront de souffrir du Covid-19 encore longtemps et ne bénéficieront de la reprise qu'à partir du moment où les mesures de prévention des infections seront largement supprimées, ce qui ne devrait pas être le cas avant le deuxième semestre 2021", souligne Stefan Kooths. (Emma Thomasson version française Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

