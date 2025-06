Signaux Girod affiche une perte opérationnelle courante au premier semestre

(AOF) - Signaux Girod a dévoilé des résultats semestriels en repli, pénalisés par l'activité en France. Au premier semestre, clos fin mars, Le résultat consolidé net part du groupe est ressorti à l’équilibre, celui-ci était positif à hauteur de 0,7 million d'euros au 31 mars 2024. Le fabricant français de signalisation routière affiche une perte opérationnelle courante de 0,3 million d'euros contre un profit de 0,2 million, un an auparavant. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a augmenté de 0,3 % à 50,1 millions d'euros.

Suite à une baisse du chiffre d'affaires de 9,2 % et à un mix activité plus défavorable, le résultat opérationnel courant de Signalisation France a enregistré un recul de 0,6 million par rapport à la même période de l'exercice précédent à - 1,8 million d'euros. " Cette dégradation s'explique principalement par une contraction significative de notre volume d'activité, en particulier sur les marchés de fournitures ", explique le groupe. " Le contexte politique, marqué par une forte incertitude, a pesé sur les décisions budgétaires de nos clients, rendant leurs arbitrages plus complexes. Par ailleurs, la pression concurrentielle s'est intensifiée ".

Son excédent de trésorerie net est de 0,5 million d'euros (endettement net négatif) au 31 mars 2025 : il comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie de 18,4 millions diminués des dettes financières courantes et non courantes pour 14,1 millions et des dettes de location courantes et non courantes pour 3,8 millions. Cet indicateur était de +0,2 millions au 30 septembre 2024.

