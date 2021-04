Signature du Contrat d'Acquisition concernant le transfert de 100% du capital d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE)

o Avis favorable des instances représentatives du personnel

o Aucune condition suspensive

o Finalisation de l'opération envisagée dans les prochaines semaines



Avec cette signature, METEX fait un pas supplémentaire dans la concrétisation de son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

Clermont-Ferrand, le 15 avril 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir signé un contrat d'acquisition avec Ajinomoto Co., Inc., en vue de l'achat de 100% des actions de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE). Cette signature fait suite à l'entrée en négociations exclusives annoncée le 26 février dernier, et à l'obtention d'un avis favorable unanime par les instances représentatives du personnel à la fois de METEX et d'AANE.