Signature d'une Term Sheet pour combiner deux technologies et faire passer la production de SAF à la vitesse supérieure

Evry, le 03 février 2025 : Global Bioenergies a signé une Term Sheet avec un grand industriel international (nom maintenu confidentiel) pour co-développer un procédé de production de carburants d’aviation durables (« CAD » ou plus communément « SAF » en anglais) à un coût réduit et avec une diminution des émissions de CO2. Ce procédé s’appuiera sur la combinaison du procédé bio-isobutène de Global Bioenergies et d’une technologie propriétaire de cet industriel. Cette combinaison, qui a atteint le stade d’une première preuve de concept, offrira un avantage compétitif décisif par rapport aux technologies SAF existantes, lesquelles devront prendre le relai de la production actuelle de SAF issue d’huiles de cuisson usagées.



Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, déclare : « Suite à l’obtention de notre certification ASTM à l’été 2023, nous nous sommes associés à ce grand industriel qui a identifié une parfaite adéquation entre leur technologie et celle de Global Bioenergies. La combinaison des deux technologies permettrait de surmonter les deux obstacles majeurs à la production de SAF : les coûts d’investissement et les coûts de production. »