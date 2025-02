COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature d'une Term Sheet pour combiner deux technologies et faire passer la production de SAF à la vitesse supérieure

Evry, le 03 février 2025 – 17h45 : Global Bioenergies a signé une Term Sheet avec un grand industriel international (nom maintenu confidentiel) pour co-développer un procédé de production de carburants d’aviation durables (« CAD » ou plus communément « SAF » en anglais) à un coût réduit et avec une diminution des émissions de CO 2 . Ce procédé s'appuiera sur la combinaison du procédé bio-isobutène de Global Bioenergies et d’une technologie propriétaire de cet industriel. Cette combinaison, qui a atteint le stade d’une première preuve de concept, offrira un avantage compétitif décisif par rapport aux technologies SAF existantes, lesquelles devront prendre le relai de la production actuelle de SAF issue d'huiles de cuisson usagées.

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies , déclare : « Suite à l’obtention de notre certification ASTM à l’été 2023, nous nous sommes associés à ce grand industriel qui a identifié une parfaite adéquation entre leur technologie et celle de Global Bioenergies. La combinaison des deux technologies permettrait de surmonter les deux obstacles majeurs à la production de SAF : les coûts d'investissement et les coûts de production . »

À ce jour, la seule technologie commercialisée repose sur le procédé HEFA et sa variante par co-production, toutes deux produites à partir d’huile de cuisson usagée et de suif. Ces ressources vont bientôt atteindre leur plafond et la communauté des SAF se concentre désormais à l’identification de la technologie la mieux adaptée pour prendre le relai.

Frédéric Ollivier, Directeur Technique de Global Bioenergies , ajoute : « La combinaison de ces deux technologies aboutira à un processus de production de SAF beaucoup plus simple et direct, conçu pour être mis en œuvre dans des installations existantes. Cette combinaison pourrait permettre de réduire très sensiblement les coûts des matières premières ainsi que les coûts d'investissement et d’exploitation, et d'utiliser les actifs existants des bioraffineries, tels que les « dry corn mills » [pour le broyage à sec du maïs], après une adaptation mineure, limitant ainsi l'investissement principal aux étapes aval de la conversion de l'isobutène en SAF. Les économies de CO 2 seraient également améliorées. Nous avons déjà obtenu une première preuve de concept et nous nous préparons maintenant à la phase suivante. »

Si les développements sont concluants, la technologie sera prête à répondre aux demandes de SAF, issues des mandats et incitations, à partir de 2030 et au-delà.

Le marché des SAF vient de franchir la barre du million de tonnes produites sur un an (0,3 % de la production mondiale de carburant aérien) en 2024 1 et devrait atteindre 16 millions de tonnes par an en 2030 et jusqu’à 250 millions de tonnes annuelles d’ici 2050 2 , en raison de l’augmentation des mandats européens et du « Grand Challenge » américain. Un nombre croissant de pays, dont le Royaume-Uni, le Japon et Singapour, mettent également progressivement en place des mandats.

Martin Stephan, Chief Business Officer chez Global Bioenergies , conclut : « La réalisation de cette vision, où la production de SAF suit une croissance exponentielle, se heurtera à un obstacle de taille, à savoir les besoins en investissement. L'IATA estime que 3 840 milliards de dollars d'investissement seront nécessaires au cours des 30 prochaines années 3 pour construire les installations correspondantes et atteindre le net zéro. Notre technologie combinée vise à diviser par quatre les dépenses d'investissement par rapport aux autres technologies SAF, et suscite déjà l'intérêt de l'industrie. Ces nouvelles perspectives sont également transposables au domaine de la cosmétique qui reste notre marché tremplin. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables et répondre ainsi aux enjeux de décarbonation du transport aérien. Sa technologie fait partie du cercle très restreint des solutions déjà certifiées par l’ASTM. Ses produits répondent également aux exigences de la cosmétique et L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

1 IATA (International Air Transport Association), Décembre 2024 - IATA

2 SAF market outlook 2024, SkyNRG - SAF-Market-Outlook-2024-Summary.pdf

3 IATA (International Air Transport Association), Décembre 2024 - IATA

