Signature d'une lettre d'intention pour une unité Mini P2R au Ghana

Paris, 8 février 2021



Ecoslops est heureux d'annoncer la signature d'une quatrième lettre d'intention pour un Mini P2R.

Cet accord, signé avec la société Marine Bunkers Ltd. (MBL), concerne l'implantation d'une unité

dans le port de Tema au Ghana. Il prévoit une prestation globale intégrant la vente d'un Mini P2R,

l'intégration locale, la formation des opérateurs et l'assistance technique pluriannuelle. Il vient

compléter l'installation locale mise en oeuvre par MBL pour collecter (on-shore et off-shore) et traiter

les déchets pétroliers au Ghana et dans la région du Golfe de Guinée.



Le Mini P2R permettra de revaloriser localement ces déchets, ainsi que les huiles de vidange

usagées, en nouveaux produits pétroliers. En donnant une seconde vie à ces déchets - dangereux

pour la santé et l'environnement - il permettra de lutter efficacement contre les pollutions liées

aux décharges illégales de ces déchets dans les cours d'eau et les océans, ainsi qu'aux émissions

atmosphériques toxiques issues de leur incinération en l'absence de traitement.



Voir l'intégralité du communiqué en PDF ci-dessous