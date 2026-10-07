Sigma Lithium reprend ses activités au Brésil à la suite d'une décision de justice

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La société minière Sigma Lithium

SGML.V a annoncé mardi qu’elle allait reprendre l’exploitation et le traitement au sein de son projet Grota do Cirilo au Brésil, après qu’une cour d’appel fédérale a confirmé la validité de ses permis environnementaux, renforçant ainsi son objectif d’atteindre un taux de production annualisé de concentré d’oxyde de lithium de 330.000 tonnes d’ici fin 2027.

La société a indiqué que la cour d’appel avait annulé une ordonnance d’urgence rendue le mois dernier par un juge fédéral de Teofilo Otoni, qui avait suspendu ses autorisations, permettant ainsi à Sigma de reprendre pleinement ses activités d’extraction et de traitement.

Ce litige est lié à une action en justice intentée par Ngolo, une association représentant les communautés quilombolas locales. Sigma a affirmé que ses activités se situaient en dehors du périmètre communautaire récemment revendiqué et que ses autorisations avaient été délivrées conformément à la réglementation en vigueur.

Sigma a déclaré ne pas avoir besoin de capacités minières ou de traitement supplémentaires pour atteindre son objectif de production fixé pour 2027, en invoquant les capacités disponibles de sa fosse sud, de son usine de traitement existante et des circuits de recyclage et de retraitement installés à la suite d’une modernisation de 2024.

La société a indiqué que son usine avait déjà produit plus de 950 tonnes de concentré de lithium par jour, dépassant même les 1.000 tonnes certains jours après la modernisation.

Sigma, qui produit du concentré de lithium utilisé dans les matériaux pour batteries, a déclaré qu’elle prévoyait de relancer une deuxième phase d’expansion en 2027, qui pourrait porter la capacité annuelle à environ 580.000 tonnes, suivie d’une troisième phase visant 830.000 tonnes.