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Sierra Space recrute un cadre de L3Harris au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 19:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sierra Space a nommé lundi Daniel Gittsovich, cadre chez L3Harris LHX.N , au poste de directeur financier.

* Le fabricant de satellites, d’engins spatiaux et d’infrastructures orbitales destinés à des clients gouvernementaux et commerciaux était évalué à 8 milliards de dollars en mars, soit une hausse de plus de 50 % en trois ans, les investisseurs misant sur l’augmentation des dépenses dans les domaines de la défense et de l’espace

* Cette nomination intervient quelques jours après que Bloomberg a annoncé le départ soudain de son prédécesseur, Jeff Schrader, alors que l’entreprise se réoriente fortement vers les contrats liés à la sécurité nationale et à la défense

* M. Gittsovich rejoint l’entreprise basée dans le Colorado après avoir travaillé chez le géant de la défense L3Harris, où il occupait récemment le poste de directeur financier de la division Missile Solutions

* Auparavant, il a passé plus de cinq ans chez le fabricant industriel 3M MMM.N , où il a occupé des postes dans la stratégie et le développement commercial, notamment au sein de la division « Safety & Industrial »

* Auparavant, il a travaillé dans la banque d’investissement chez Deutsche Bank DBKGn.DE , Bank of America Merrill Lynch et Bentley Associates, où il conseillait des clients dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’industrie et des transports

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DEUTSCHE BANK
28,705 EUR XETRA +2,79%
L3HARRIS TECH
260,220 USD NYSE +2,46%
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