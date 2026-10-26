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Sierra Space nomme un ancien dirigeant de L3Harris à sa direction financière
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 19:35

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Sierra Space a annoncé la nomination de Daniel Gittsovich au poste de directeur financier, quelques jours après le départ inattendu de Jeff Schrader. Cette décision intervient alors que le spécialiste américain des technologies spatiales accélère son repositionnement vers les marchés de la défense et de la sécurité nationale. Basée dans le Colorado, l'entreprise développe des satellites, des véhicules spatiaux et des infrastructures orbitales pour des clients publics et privés. En mars, sa valorisation atteignait 8 milliards de dollars, en hausse de plus de 50% sur trois ans, portée par les perspectives de croissance des secteurs spatial et militaire.

Daniel Gittsovich rejoint Sierra Space après avoir occupé le poste de directeur financier de la division Missile Solutions de L3Harris Technologies, groupe américain spécialisé dans la défense. Il avait auparavant exercé des responsabilités en stratégie et développement commercial chez 3M pendant plus de cinq ans, après une carrière dans la banque d'investissement chez Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch et Bentley Associates. Son expérience dans l'aéronautique, la défense et l'industrie doit accompagner les ambitions de Sierra Space, qui cherche à développer ses contrats gouvernementaux et à renforcer sa position sur les programmes de sécurité nationale, dans un contexte de hausse attendue des dépenses militaires et spatiales.

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