Sienna Private Equity : son fonds inaugural atteint les 400 millions d’euros d’engagements

(AOF) - Sienna Private Equity, dédiée au capital-investissement mid-market européen, avec une approche Value, annonce que son fonds inaugural Sienna Private Equity Fund I a atteint les 400 millions d’euros d’engagements de la part d’investisseurs. Sienna Private Equity se concentre sur les opportunités en Europe, et plus particulièrement en France et en Italie. L'équipe cible les plateformes type "buy-and-built" et les entreprises de premier plan dans des contextes transactionnels complexes.

Sienna Private Equity Fund I a actuellement deux entreprises en portefeuille, à savoir Eight Advisory et ECT.

En outre, Sienna Private Equity est actuellement en discussions exclusives avec des entreprises cibles, ce qui devrait se traduire par des transactions supplémentaires avant la fin de l'année, avec des opportunités de co-investissement potentielles pour ses partenaires investisseurs.

Sienna Private Equity Fund I est proche de la taille cible du fonds et vise à tenir sa clôture finale entre le dernier trimestre de 2024 et le premier trimestre de 2025. Houlihan Lokey agit à titre de conseiller dans la levée de fonds.