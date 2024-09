Sienna IM: Sergio Trezzi (ex-Invesco) nommé directeur commercial Italie

(AOF) - Sienna Investment Managers annonce le renforcement de son équipe commerciale internationale avec l’arrivée, le 2 septembre 2024, de Sergio Trezzi au poste de directeur commercial Italie. Il sera basé à Milan avec pour mission d’accélérer le développement des solutions de crédit liquides, privées et hybrides auprès des investisseurs italiens. Âgé de 52 ans, Sergio Trezzi a passé 20 ans chez Invesco ou il a lancé et dirigé l'activité italienne. En janvier 2021, il a rejoint Nuveen en tant que responsable du marché sud-européen et du canal européen de gestion de patrimoine.