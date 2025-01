Sienna IM : "les perspectives 2025 pour les marchés du crédit européens sont positives"

(AOF) - "Les perspectives 2025 pour les marchés du crédit européens sont positives. En effet, la combinaison d'une inflation maîtrisée autour de 2%, d'une croissance anémique et de taux réels légèrement positifs donne un environnement favorable pour les stratégies de portage,où faible volatilité et valeur temps sont des alliés de poids. Après des années de taux négatifs où les emprunteurs étaient les maîtres du jeu, ce nouvel environnement devrait continuer à donner plus de pouvoir de négociation aux prêteurs", explique Fabrice Rossary, deputy CEO, CIO - dette privée pour Sienna IM.

Pourtant, sur le front du crédit, l'année 2024 aura été marquée par une augmentation significative des défaillances d'entreprise. Le dernier chiffre publié par la Banque de France a fait état en novembre 2024, sur un an glissant, d'un accroissement de 18,1%, avec 64 909 défaillances sur les 12 derniers mois.

L'effet rattrapage de la période Covid 19 est bien présent, mais il n'explique pas tout. En effet, comparé à la moyenne observée sur les années pré-crise sanitaire, le taux de défaillances est de 10% plus élevé. Si ce sont les plus petites entreprises qui ont le plus souffert, les ETI et les grandes entreprises sont également touchées.

C'est tout particulièrement le cas en Europe où certains modèles économiques ont révélé des failles majeures, comme par exemple la politique énergétique allemande (dépendance au gaz russe, sortie du nucléaire, variabilité de la production renouvelable). Des secteurs comme l'automobile (7% du PIB européen) en ont subi de plein fouet les conséquences avec, en sus, la combinaison d'une concurrence étrangère accrue et des normes contraignantes.

"Les marchés du crédit anticipent néanmoins une normalisation de la situation avec des taux de défaut anticipés en baisse en 2025 par rapport à 2024. Ainsi, l'agence de notation S&P prévoit un taux de défaut des entreprises européennes de la catégorie spéculative pour les 12 mois glissants de 4,25% en septembre 2025 (cas de base), contre 5,03% en septembre 2024", fait savoir, par ailleurs, Fabrice Rossary.